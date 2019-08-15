 إصابة 10 أشخاص إثر اشتعال محرك طائرة ركاب عقب هبوطها اضطراريا في موسكو - بوابة الشروق
الخميس 15 أغسطس 2019 8:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

إصابة 10 أشخاص إثر اشتعال محرك طائرة ركاب عقب هبوطها اضطراريا في موسكو

موسكو - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 7:43 ص | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 7:43 ص

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن عشرة أشخاص أصيبوا جراء اشتعال نيران بمحرك طائرة ركاب عقب هبوطها اضطراريا في أحد مطارات ضواحي موسكو.

وأفادت الوكالة نقلا عن خدمة الطوارئ بأن الطائرة من طراز "إيرباص 320" واشتعل محركها بسبب اصطدامها بطائر.

وقالت إن الطائرة كانت في رحلة من مطار جوكوفسكي إلى سيمفيروبول، وهبطت بشكل اضطراري بعد إقلاعها بقليل بالقرب من قرية ريبينسكوي على مشارف مطار جوكوفسكي.

وأضافت أن عدد ركاب الطائرة 234 شخصا، وأصيب عشرة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال بإصابات طفيفة، وأنه تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة.

وقالت إنه تم إخماد الحريق بالطائرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك