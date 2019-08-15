وزير الخارجية البحريني يبحث مع أمين التعاون الخليجي قضايا المنطقة

بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، كافة القضايا والرؤى حيال الأطر والآليات التي من شأنها التغلب على التحديات التي تواجه دول المنطقة وتدعم الأمن والاستقرار والتقدم لشعوبها.

وأشاد آل خليفة - خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الخميس، بمكتبه في الديوان العام للوزارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية - بدور الزياني الهام في تطوير دور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساعيه الدؤوبة لتعزيز علاقاته مع مختلف الدول والتجمعات الإقليمية والدولية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات بما يسهم في المضي بمسيرة المجلس لآفاق أرحب.

من جهته، أعرب الزياني عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، مؤكدًا دور مملكة البحرين في ترسيخ الأمن والسلام، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.