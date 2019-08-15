السجن 7 أعوام لعامل زراعي لإدانته بهتك عرض طفل في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، اليوم الخميس، عامل زراعي، يدعى "ع.م.م" بالسجن 7 أعوام؛ لاتهامه بهتك عرض طفل يدعى "إ.م.أ" 14 عاما، وذلك في القضية رقم 3943 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب.

تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد تلقيع بلاغ من سائق يدعى "م.أ.م" يتهم فيه جارة بهتك عرض نجله داخل منزله.

توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهم، المقيم في قرية الغربانيات، بطلب مساعدة نجل المجني عليه في جلب العربة الكارو من جاره في القرية ويدعى "ع.م.م" 29 سنة، عامل زراعي، وعند وصول الطفل إلى منزل المتهم طلب منه الدخول فقام بنزع ملابسه وطرحه أرضا وقام بهتك عرضه.

وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري.