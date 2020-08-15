النمسا تسجل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، وذلك في رقم قياسي جديد من الإصابات المرتفعة.

وذكر بيان للوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 23 ألفا و179 حالة، تعافى منها 20 ألفا و627 حالة، بينما توفى 728 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 104 حالات للعلاج بالمستشفيات منهم 21 حالة في العناية المركزة.

وأفاد بأن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 131 حالة، يليها النمسا العليا 51 حالة، ثم تيرول 37 حالة، وكارينثيا 33 حالة، بينما لم تسجل ولاية بورجنلاند أي إصابات جديدة.