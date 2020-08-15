رئيس بيلاروسيا: لسنا في حاجة إلى وسطاء أجانب لتسوية الوضع في البلاد

رفض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بشدة مبادرات تقدمت بها عدة دول للتوسط من أجل تسوية الوضع في البلاد التي تمر بموجة اضطرابات اجتماعية بعد انتخابات الرئاسة.

وقال لوكاشينكو، أثناء اجتماع لمركز الإدارة الاستراتيجية في وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم السبت، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إننا: "لدينا حكومة طبيعية تم تشكيلها بموجب الدستور، ولسنا في حاجة إلى أي حكومات أجنبية وأي وسطاء".

وشدد الرئيس على أن بيلاروس لا تحتاج إلى أي حكومة أخرى للسيطرة على الوضع وإدارة البلاد، موجها حديثه لقادة الدول قائلا: "اهتموا بالمشاكل الخاصة بكم".

وحمل لوكاشينكو مجددا قوى تخريبية المسؤولية عن زعزعة الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود امتدت اليوم إلى المنشآت الصناعية، مضيفا "أن هذه المساعي لن تنجح، ولن نسلم دولتنا إلى أي أحد وسنحتفظ بالسيطرة على الوضع".

وشدد على ضرورة أن تكون بيلاروس لكونها واقعة في وسط أوروبا مستعدة دوما للرد على أي تحديات.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تمر فيه بيلاروس بموجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات معارضة واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري.