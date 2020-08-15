الأمن العام يكشف غموض جثة صاحب مكتب تسويق داخل مكتبه بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة من كشف ملابسات العثور على جثة صاحب مكتب تسويق ببولاق الدكرور، وضبط مرتكب الواقعة.

إذ تبين أن مرتكب الواقعة طالب كان يعمل مندوب مبيعات سابق لدى المجني عليه بسبب إيصال أمانة.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة صاحب مكتب تسويق، مقيم بدائرة القسم، داخل مكتبه بعقار بدائرة القسم، وبها جرح بالرقبة ووجود آثار مشاجرة، وعدم وجود حافظة نقوده.

وتوصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "طالب"، مندوب مبيعات سابق لدى المجني عليه، مقيم بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تركه العمل لدى المجني عليه منذ حوالي 3 شهور، وبتاريخ الواقعة اتصل به المجني عليه، وطلب منه الحضور لمقابلته بالمكتب، وأثناء تواجده بمكتب المجني عليه طلب منه الأخير العودة للعمل لديه مرة أُخرى فرفض لحصوله على فرصة عمل بمكان آخر.

وطالب المجني عليه باسترداد إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه سبق أن حرره له كأحد متطلبات التعيين بالمكتب إلا أن المجني عليه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية، قام خلالها المجنى عليه بإخراج سكين صغير من درج مكتبه وحاول التعدى عليه إلا أنه تمكن من إستخلاصها منه وطعنه برقبته فأودى بحياته ثم بحث عن الإيصال فلم يجده واستولى على حافظة نقوده وبداخلها (أوراق خاصة، مبلغ مالي)، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.