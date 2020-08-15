كوشنر يحث الفلسطينيين على العودة إلى المحادثات والاستفادة من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني سيستفيد من الاتفاق التاريخي بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لتطبيع العلاقات، ودعا القيادة الفلسطينية إلى رؤية الفوائد من وراء مشاركتها.

وقال كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج: "الأمل معقود على أن ترى القيادة الفلسطينية بمرور الوقت أن أمامها مكاسب أكثر من ذلك بكثير، لشعبها ولإرثه من خلال المشاركة وحل الصراعات القائمة منذ فترة طويلة، بدلا من ترديد نفس البيانات التي لم تجلب تقدما لشعبها".

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، سعى البيت الأبيض سريعا إلى الاستفادة من القرار الإماراتي الإسرائيلي، حتى رغم استنكار المسؤولين الفلسطينيين له باعتباره "خيانة" لقضيتهم.

وفي الوقت الذي أشاد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق، فقد رفض أن يوقف بشكل دائم جهوده الرامية إلى ضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل، وهو الاقتراح الذي أثار غضب الفلسطينيين والعديد من الدول العربية.