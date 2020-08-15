السجن 9 أعوام لرئيس الاستخبارات السابق في الإكوادور

قضت المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة في الإكوادور، اليوم الجمعة، بمعاقبة بابلو روميرو، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات في البلاد، بالسجن لدوره في محاولة اختطاف فاشلة لناشط معارض ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحكم على روميرو، الذي تم تسليمه من إسبانيا للمثول أمام المحكمة في العاصمة الإكوادورية كيتو، بالسجن لمدة تسعة أعوام لمحاولته اختطاف فرناندو بالدا في بوجوتا عام 2012 ، إبان فترة حكم الرئيس السابق للإكوادور رافاييل كوريا.

وتورط في هذه القضية أيضا الرئيس السابق كوريا، الذي أدين في قضايا فساد في نيسان / أبريل الماضي، ولكن ليس من الممكن أن يصدر ضده حُكم غيابي.