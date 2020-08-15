انتشلت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم السبت، الجثمان الثاني، ضمن 3 غرقى لقوا مصرعهم، أمس في شاطئ إحدى القرى السياحة بالساحل الشمالي، وذلك وفقًا لمصدر أمني، للشروق.

وكانت النيابة العامة، أمرت، صباحًا، بتسليم جثامين 7 أشخاص لأسرهم، عقب توقيع الكشف الطبي عليهم، لعدم وجود شبهة جنائية وكونهم حالات غرق عادية، حيث لقوا مصرعهم ضمن 9 أشخاص في 3 شواطئ مختلفة، غرب الإسكندرية.

وطلبت النيابة بإشراف المحامي العام لنيابات الدخيلة الكلية في الإسكندرية، سرعة إفادتها بتحريات المباحث، وعمل نشرة بأوصاف جثتين مجهولتين بينهم لـ"شاب وفتاة"، قذفتهما مياه البحر علي رمال شاطئ العجمي، لتحديد هوية صاحبيهما.

ويأت ذلك فيما لقيّ 9 أشخاص، مصرعهم غرقًا في شواطئ "شهرزاد، والهانوفيل، والساحل الشمالي"، أمس الجمعة، وتم انتشال 7 جثامين منهم، وجارٍ البحث عن 2 آخرين، وذلك في 3 حوادث متفرقة، غربي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من، مدير إدارة شرطة الحماية المدنية، وشرطة النجدة، ومأموري قسمي شرطة "الدخيلة، وبرج العرب"، بحوادث الغرق الـ3.

والحادثة الأولى، لقي فيها 3 أشخاص مصرعهم، غرقًا في مياه البحر بشاطئ قرية سياحية، عند الكيلو 47 بالساحل الشمالي، وهم: محمود عبد الرحمن سعد عبد الرحيم، 17 عامًا، ومصطفى إسماعيل أحمد عبد الرحيم، 19 عامًا، ومحمد نشأت فكري عبد الحميد، 19 عامًا، من قرية بهيج، وتم استخراج جثماني الأول والثاني، وجارٍ البحث عن الثالث، بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

والحادثة الثانية، لقيت فيها سيدة تدعى، شروق حسين جابر، 30 عامًا، ربة منزل، مقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، مصرعها، غرقًا، أثناء قيامها بالسباحة بمياه شاطئ خاص، في منطقة العجمي، وبعد انتشالها بوقت قصير قذفت أمواج البحر، جثتين، لشخصين مجهولين "شاب، وفتاة" على رمال الشاطئ، جارِ التعرف على هويتهما.

كما تم انتشال شاب يدعى، رضا مجاهد عبد العزيز، 32 عامًا، ميكانيكي سيارات، مقيم في نطاق دائرة مركز شرطة منيا القمح، محافظة الشرقية، ومحمد مجدي رمضان عباس، 30 عامًا، عامل في السعودية، مقيم في منطقة العجمي، لقيا مصرعهما غرقًا أثناء استحمامها في مياه البحر، فيما تعالج شقيقة الأخير وتدعى هدير 18 عامًا، بالمستشفى الميري.

بينما الحادثة الثالثة، فشهدها شاطئ "شهرزاد"، بالعجمي، ولقي فيها كريم جابر محمد أحمد علي، 31 عامًا، وسامح محمد سعد أحمد إبراهيم، 19 عامًا، مصرعهما غرقًا أثناء استحمامهما في مياه البحر.

تم نقل الجثامين لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة، وجرىٍ إنهاء إجراءات تسليمهم لأسرهم، وذلك عقب تحرير محاضر بوقائع الغرق الـ3، بقسمي شرطة "الدخيلة، وبرج العرب"، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

يُذكر أن حالات الغرق التي شهدتها الإسكندرية، خلال الشهر الأخير، وقعت جراء مخالفة المواطنين لقرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية الرامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقرار محافظ الإسكندرية، بغلق 61 شاطئا على مستوى المحافظة.