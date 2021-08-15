أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادٍ كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.

وقال أوجستي: «سعيد للغاية بالدعم الكبير الذي لمسته من مجلس إدارة النادي الأهلي في مرحلة المفاوضات، بجانب الدعم الجماهيري الكبير الذي يعد من الأسباب الرئيسية في قبولي عرض تولي قيادة «رجال سلة الأهلي» لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة والتتويج بكل البطولات».

وأضاف أنه سيبدأ العمل سريعا مع جهازه المعاون؛ استعدادا للموسم الجديد، بحثا عن انطلاقة قوية تستهدف المنافسة والعمل بقوة على الفوز بكل البطولات.

وقال إن مرحلة الإعداد تحتاج إلى فترة زمنية مناسبة؛ من أجل بدء الموسم بشكل قوي، خاصة أنه يعرف الكثير عن الأهلي ولاعبيه، مشددا على أن الوقت القادم سيشهد وقوفه بدقة على كل نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق؛ بهدف تشكيل مجموعة قوية ومتجانسة قادرة على المنافسة وتلبية طموحات الجميع.

وأضاف أوجستي: «رجال سلة الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، وقائمة متجانسة مما يساعده على النجاح وعلى العمل بقوة في الفترة القادمة؛ استعدادا لانطلاقة المنافسات في الموسم الجديد».