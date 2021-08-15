مسؤول بالفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة الدينية بإيطاليا وأوروبا

أعلن الأب جوناثان دي ماركو، مدير القطاع العام للسياحة في الفاتيكان، وضع مسار رحلة العائلة المقدسة على خريطة المسارات السياحية الدينية في إيطاليا وأوروبا.

وأضاف "دي مارك"، خلال مشاركته في مؤتمر "البحر الأبيض المتوسط ​​ووباء كورونا"، الذي عقد في مدينة سانت ماريا دي لوكا بإيطاليا: "أدعو الشباب والشيوخ في إيطاليا وأوروبا إلى زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الكبير وعمليات التطوير التي قامت بها الحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار الذي يعد واحدًا من أهم المسارات الدينية والثقافية في العالم".

وأبدى ترحيبه بزيارة مصر في أقرب فرصة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم مسؤولين من الفاتيكان والمسارات الدينية والثقافية الإيطالية؛ لزيارة مسار العائلة المقدسة والاضطلاع على الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في عملية التطوير عقب زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمصر في 2017.

وعلي هامش المؤتمر تم التوقيع على برتوكول تعاون بين المسار المقدس المصري الإيطالي ومسار دي لوكا، الذي يعد من أهم المسارات الروحية والدينية التابعة للفاتيكان.

من جانبه، قال الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد المصريين في إيطاليا ورئيس المسار المقدس المصري الإيطالي، إن المؤتمر كان فرصة لإلقاء الضوء والترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار.

وأشار إسكندر إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مسار سانت ماريا دي لوكا ومسار القديس نيقولا؛ للترويج لرحلة العائلة المقدسة، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم مكملة لبرتوكول التعاون الذي سبق التوقيع عليه بين المسار المقدس المصري الإيطالي ومسار القديس نيقولا.

وأوضح التنسيق مع سفارتي مصر في الفاتيكان وروما لزيارة وفد رفيع المستوى من الفاتيكان والمسارات الأوربية؛ لزيارة مصر ونقاط مسار العائلة المقدسة في مصر.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مسار دي لوكا تهدف للترويج المشترك للمسارات الدينية والثقافية في مصر وأوروبا وبقية دول العالم، خاصة مسار العائلة المقدسة.