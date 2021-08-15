أمريكا وكندا يبحثان الجهود الدبلوماسية المشتركة للحد من العنف في أفغانستان

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظيره الكندي مارك جارنو الجهود الدبلوماسية المشتركة للحد من العنف في أفغانستان.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم الأحد، خلال مكالمة هاتفية أعرب خلالها بلينكن عن امتنانه لحكومة كندا وشعبها لتعاونهم على هذه الجبهات المهمة.

كما توجه وزير الخارجية الأمريكي بخالص الشكر على التزام كندا بإعادة توطين 20 ألف أفغاني معرضين للخطر.

وكانت كندا قد أعلنت في وقت سابق توسيع نطاق برنامج إعادة توطين الأفغان وسط استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان.

ويأتي ذلك، في ظل تحولات متسارعة ووسط هجمات وتقدم لافت لحركة طالبان في محاور عدة في أفغانستان، إذ تشهد الساحة الأفغانية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر المقبل.