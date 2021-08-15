ندوة بغرفة القاهرة التجارية للتوعية بنظام التسجيل الجمركي المسبق

نظمت شعبة تجار الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة فوزي عبدالجليل، ندوة لتوعية منتسبيها بنظام التسجيل الجمركي المسبق للشحنات، في حضور ممثلين عن مصلحة الجمارك.

وقال متى بشاي، نائب رئيس الشعبة، إن الندوة شهدت الرد من قبل مسئولي مصلحة الجمارك على كافة استفسارات التجار حول منظومة التسجيل الجمركي المسبق، موضحًا أن التنسيق مع مسئولي الجمارك لتوعية التجار بالقوانين واللوائح الجمركية أمر في منتهى الأهمية لاستقرار السوق.

وأضاف أن التوعية في هذه المرحلة التجريبية لمنظومة التسجيل الجمركي المسبق مهمة لتفادي الأخطاء قبل التطبيق الإلزامي بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي جعل الشعبة تهتم بتوعية منتسبيها، من خلال ممثلي الجمارك لشرح سبل التعامل مع هذه المنظومة والرد على كافة الاستفسارات التي يطرحها التجار.