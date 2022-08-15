ورشة عمل عن الممارسات الخضراء وكيفية الحد من آثار تغير المناخ بشرم الشيخ

نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، ورشة عمل للعاملين بالمستوى التنفيذي والإشرافي بالمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعريف العاملين بالقطاع السياحي بمفاهيم الاستدامة والسياحة الخضراء، وتوعيتهم بالممارسات الخضراء الصديقة للبيئة، وكيفية الحد من آثار تغير المناخ، تزامنًا مع الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، تنظيم ورشة العمل ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بقطاع السياحة والآثار، لافتًا إلى أنه شارك في ورشة العمل أكثر من 500 متدرب.

وقالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، إن هذه الورشة تعد استكمالًا للبرنامج التدريبي الذي جرى تنفيذه في شهر يونيو الماضي، لتأهيل العاملين بالمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ على مبادئ العناية بالبيئة، ومفاهيم الاستدامة، وكيفية تطبيقها في نطاق العمل السياحي والفندقي، وشارك في البرنامج كمرحلة أولى أكثر من 700 من العاملين بهذه المنشآت.

وأكدت أن الوزارة تستهدف تدريب جميع العاملين بالصفوف الأولى المتعاملة مع السائح بفنادق ومطاعم ونوادي غوص وبازارات مدينة شرم الشيخ، مشيرة أن الوزارة تحرص أيضًا على تعريف جميع العاملين بمدينة شرم الشيخ بمفاهيم الاستدامة والسياحة الخضراء، وسيجري تعميم تلك المبادئ على جميع العاملين بالمدن السياحية.

ومن جانبه، قال بيتر ناثان، رئيس فرع غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية، وورش العمل التي يجري تنظيمها لرفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي.

وأوضح أن ورشة العمل استمرت لمدة أسبوع، بواقع دورة تدريبية صباحية وأخرى مسائية، وتضمنت التعريف بكل من مفهوم الاستدامة لإنجاح خطة مصر للتنمية المستدامة، ومفهوم السياحة الخضراء، وممارسات ترشيد الطاقة واستخدام المياه، بالإضافة إلى ممارسات وتطبيقات إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على جودة الهواء، والمشاركة المجتمعية الفعالة.

ونظمت الوزارة دورة تدريبية للعاملين بالصفوف الأولى المتعاملة مع الزائرين بمتحف شرم الشيخ لتطوير مهاراتهم في استقبال زائري المتحف تزامنًا مع استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر "COP 27".

وأوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج "سفراء السياحة" الذي يجري تنفيذه للمتعاملين مع الزائرين في المواقع السياحية والأثرية والمتاحف، لافتة إلى التدريب مؤسسة "Rhythm Hospitality Training Agency" المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا.