فنانة بريطانية ترمم ندوب جراح المرضى بالذهب وتحيلها إلى أعمال فنية

وقالت المعالجة النفسية والمحاضرة السابقة في جامعة كامبريدج: "عندما يتحدث الناس عن اضطراباتهم العاطفية، فإنهم يتحدثون بشكل طبيعي بعبارات من قبيل إنهم محطمون ومكسرون ومتصدعون ومدمرون وممزقون، ومن هنا جاءت الصلة بطريقة كنتسوغي".

وأضافت "وهي تظهر بقوة وببساطة أنه وعلى الرغم مما جرى، فإن تجاربك من الممكن التعايش معها ويمكن التعايش معها بشكل جيد".

قالت الفنانة كارول هوليداي إنها استلهمت الفكرة من طريقة يابانية تقوم على مبدأ تكريم الكسر أو العطب بدلاً من إخفائه.

وقالت هوليداي إن المرضى الـ 11 المشاركين كانوا من مختلف الأعمار والإثنيات العرقية وكانت لديهم ندوب مختلفة.