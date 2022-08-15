أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في النمسا اليوم الإثنين، أن 1.4 مليون شخص مقيم في البلاد لن يتمكنوا من التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية التي تجرى في 9 أكتوبر المقبل.



وأوضح بيان اللجنة، أنه يعيش في البلاد 1.4 مليون شخص فوق سن 16 عامًا وليس لهم الحق في المشاركة في الانتخابات الرئاسية بسبب عدم حصولهم على الجنسية النمساوية، مشيرا إلى أنه قبل 20 عامًا كان عدد المقيمين غير الحاصلين على الجنسية النمساوية لا يتجاوز 580 ألف نسمة.



وأشارت اللجنة إلى أن حوالي 30% من السكان في سن الاقتراع في إنسبروك وسالزبورج لا يحق لهم التصويت، وفي مدينتي لينز وجراتس نحو ربع السكان، بينما في العاصمة فيينا نجد أن المعدل أقل بقليل من الثلث.



وأضافت اللجنة أنه في جميع أنحاء النمسا يوجد حوالي 18% من السكان المقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا وليس لديهم الجنسية بمعدل شخص من كل ستة أشخاص في سن الاقتراع.



يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية النمساوية يشارك بها 23 مرشحا يتقدمهم الرئيس الحالي الكسندر فان دير بيلين، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات.