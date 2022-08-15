صحيفة عمانية: نجاح سلطنة عمان لتمديد الهدنة في اليمن خطوة مهمة في طريق إطلاق مباحثات موسعة

أكدت صحيفة "عمان"، اليوم الاثنين، أن نجاح المساعي العمانية لتمديد الهدنة في اليمن يعد نجاحا لنهج السلام الذي آمنت به، وخطوة مهمة يمكن أن تمهد الطريق لإطلاق مباحثات موسعة للتسوية الشاملة والوصول إلى حل مستدام للأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، مضيفة أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص باليمن إلى مسقط تحمل تقديرا خاص للدور المحوري المهم الذي تلعبه سلطنة عمان في الملف اليمني.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان "الوساطة العمانية.. طريق السلام" - أنه لا شك أن سلطنة عمان تسعى حثيثا منذ اندلاع الحرب في اليمن ـ وبالشراكة مع الأطراف الأممية ـ على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية بتثبيت الهدنة وتهيئة المناخ التفاوضي لمساندة الأطراف اليمنية في الوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن ولدول المنطقة الأمن والاستقرار، ذاكرا أن سلطنة عمان ستواصل بمعية الأطراف الخليجية والدولية جهودها الرامية إلى وقف الحرب وعودة الاستقرار في اليمن.

وأشارت الصحيفة إلى نجاح سلطنة عمان في ترسيخ سياسة السلام والحوار والحلول الدبلوماسية على مدى تاريخها الحديث، ولعب دور الوسيط النزيه والموثوق في العديد من الملفات الإقليمية والدولية وهو النهج الذي رسمه السلطان العماني هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، حيث أكد - في أول خطاب له - ثوابت السياسة العمانية القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار واحترام سيادة الدول، وضرورة النأي بالمنطقة عن الصراعات والخلافات.