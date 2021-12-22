طائرة وزيرة الخارجية الألمانية تواجه مشاكل ميكانيكية للمرة الثانية

اضطرت طائرة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إلى الالتفاف بعد وقت قصير من إقلاعها من أبوظبي والعودة إلى دولة الإمارات للمرة الثانية حيث استمرت طائرتها في مواجهة مشاكل ميكانيكية.

وتقطعت السبل ببيربوك في أبوظبي في وقت مبكر من صباح الاثنين في طريقها لزيارة تستغرق أسبوعا إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي. وأدت مشكلة فنية إلى اضطرار طائرتها الحكومية إلى العودة إلى الإمارة، حيث كانت قد توقفت في السابق للتزود بالوقود، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وفشلت محاولة ثانية للانطلاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبعد خمس عشرة دقيقة من إقلاعها في الساعة الواحدة صباحا انحرفت الطائرة إيرباص (إيه 340 -300) التي كانت تقل الوزيرة، عن مسارها مرة أخرى وتوجهت نحو أبوظبي.

وقال الطيار إن الطائرة كانت تواجه نفس المشاكل التي واجهتها يوم الاثنين.

وأضاف: "إذا نظرت إلى الشاشات، فسوف تتعرف على نفس سلوك الرحلة كما كان بالأمس. نحن ندور الآن. لسوء الحظ واجهنا نفس المشكلة التي واجهناها بالأمس مرة أخرى" ، وفقا لمراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على متن الطائرة.

وقال الطيار إن الطائرة كانت تواجه مرة أخرى مشاكل في قلابات الجناح مما حال دون وصول الطائرة إلى ارتفاعها وسرعتها المعتادة.

وأبلغ الطيار الركاب: "لقد تحدثنا لطياري اختبار من لوفتهانزا. لم تتم مواجهة هذا الخطأ من قبل".

وحاول طمأنة أولئك الذين كانوا على متن الطائرة، وقال: "بالنسبة لجميع أولئك الذين يشعرون بالقلق، لا يوجد سبب للقلق على الإطلاق"، قبل أن يشرح أنهم سيضطرون مرة أخرى إلى تفريغ الوقود قبل الهبوط.

وأضاف: "لدينا ما يكفي من الوقود. عندما نعود إلى وزن الهبوط بعد ذلك، مثل الأمس، سيكون هبوطا طبيعيا".

وقال إنه خلال سنوات طيرانه العديدة لم يواجه هذه المشكلة أبدا.

وأضاف أنه من غير المرجح أن تتم محاولة الرحلة إلى أستراليا مرة أخرى على متن الطائرة لأن مصدر المشكلة لا يزال لغزا.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بيربوك مشكلات مع طائرة للحكومة الألمانية، حيث تقطعت بها السبل بسبب مشكلة في طائرتها في قطر في منتصف مايو.