ابنة شويكار: منى زكي وغادة عادل الأقرب لتقديم شخصية والدتي في عمل فني

قالت منة الله الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار إنها لن تمانع في تقديم السيرة الذاتية لوالدتها في عمل فني، ولكن بشرط أن يكون العمل مكتوبا بشكل جيد فضلا عن رجوع صناع العمل لها لكي تمدهم بمجموعة من المعلومات عن والدتها.

وتابعت منة الله، في مداخلة هاتفية عبر برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة "هو مفيش حد عرض عليا الموضوع ده خالص، بس أنا شايفه أن منى زكي وغادة عادل هما الأقرب لتقديم شخصية شويكار في عمل فني، وهي كانت بتحبهم أوي".

وأشارت منة الله، إلى أن والدتها توفيت بسبب انفجار في المرارة، معقبة: "في ناس قالت أنها ماتت بمرض خطير بس الكلام ده مش صحيح هي ماتت بإنفجار في المرارة.. ده اللي كان عندها والله".

واختتمت منة الله الجواهرجي، قائلة: «أن والدتها رفضت الإنجاب من فؤاد المهندس حيث قالت له لو خفلت منك طفل هنحبه أكتر من بنتي ومن ولادك، وأنا معنديش استعداد أحب حد أكتر من بنتي، وأنت ولادك في عيني، ومنة ومحمد وأحمد هيبقوا أخوات وإحنا نحاول نعمل لكده».