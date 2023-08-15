نائب وزير الاتصالات: الكارت الموحد يُسهل وصول الإعانات المقدمة للمواطنين بأمان

كشف خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، عن مميزات كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث يُساهم في وصول الإعانات التي تقدمها الدولة لبعض المواطنين بأمان وسرعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أن الكارت تم تزويده بخاصية البصمة منعًا للتلاعب به أو اختراقه، مشددًا على أن الكارت سيشعر المواطن بالسهولة الشديدة، عند التعامل الرقمي بمنظومة التأمين الصحي.

ولفت إلى أن الوزارة أطلقت الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، لتأمين خدمات التأمين الصحي الجديد واستقبال المبالغ مباشرة، مبينًا أن الكارت يجري ربطه بحساب المواطن في البنك دون أي إضافة تشكل عبئًا ماليًا على المواطن.

ويمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي والتي تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذ لإحدى مواد قانون التأمين الصحي الشامل بإصدار كارت رقمي للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد الأمر الذى يسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.

وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان، كما تشارك الهيئة القومية للبريد بدور رئيسي وفعال في منظومة إصدار الكارت الموحد.



