 محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى


نشر في: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 2:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 2:44 م

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار العمل داخل المواقع المختلفة، في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال جولة تفقدية لمواقع العمل بقرى دهتورة وسندبسط بمركز زفتى.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة"؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.

وتفقد محافظ الغربية، خلال الجولة مجمع الخدمات الحكومية بقرية بسندبسط، ومشروعات المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة وحدة الحماية المدنية.

واختتمت الجولة، بقرية دهتوره حيث تفقد مركز الشباب، وحدة طب الأسرة، الوحدة الاجتماعية.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة تلافي الملاحظات، وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز، والانتهاء من تسليم الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


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