السلطات البريطانية تعتقل 3 أشخاص بتهمة التجسس لحساب روسيا

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بأن السلطات البريطانية اعتقلت 3 أشخاص بتهمة التجسس لحساب روسيا.

وذكرت الهيئة، أن الأشخاص الثلاثة، ظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ فبراير الماضي، موضحة أنهم يحملون الجنسية البلغارية.

وألقت لشرطة البريطانية القبض على المتهمين، بموجب قانون الأسرار الرسمية، ووجهت إليهم تهمة حيازة جوازات سفر وبطاقات هوية مزيفة.

وذكر موقع الهيئة، أن المتهمين الثلاثة، وهم: أورلين روسيف البالغ من العمر 45 عامًا، وبايزر جامبازوف، 41 عامًا، وكاترين إيفانوفا، 31 عامًا، عاشوا في المملكة المتحدة لسنوات، وعملوا في مجموعة متنوعة من الوظائف.

وأضاف أن «روسيف» لديه تاريخ من التعاملات التجارية في روسيا، وانتقل إلى المملكة المتحدة عام 2009 وقضى ثلاث سنوات في العمل بالخدمات المالية.