مقتل شخصين جراء انفجار في حقل نفطي بوسط روسيا

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قتل شخصان في انفجار في حقل نفطي بوسط روسيا، وفقا لتقارير رسمية.

وأصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء مساء الاثنين، نقلا عن حكومة منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم، التي تقع شرق جبال الأورال.

وأضافت أن حريقا اندلع في نحو 100 متر مربع من حقل تالينسكوي النفطي ولم يتضح في البداية كيف وقع الانفجار.

كما وقع انفجار خطير أيضا في جمهورية داغستان الروسية في القوقاز مساء الاثنين، لأسباب لم تكن واضحة في البداية أيضا.

واشتعلت النيران في محطة بنزين في عاصمة داغستان، محج قلعة ووفقا للتقارير الأولية، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وجرح سبعة آخرون.