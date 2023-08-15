جنايات سوهاج: حبس 4 أشخاص 15 عاما وشخص 10 أعوام لاتهامهم بالاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه؛ لاتهامهم بالاتجار في المخدرات، بدائرة مركز سوهاج، وبمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الترامادول بدائرة مركز أخميم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاهي، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبوالقاسم، وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة الأولى، إلى شهر مارس من العام الماضي، بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة لـ"ر.أ، 42 عاما، عامل، وم. ز، 38 عاما، عامل، وم.ح، 19 عاما، عامل، وك.أ، 30 عاما، عامل"، تهمة إحراز جوهرين مخدرين "حشيش، ومبثامفيتامين" بقصد الاتجار، وأسلحة بيضاء.

وأما الواقعة الثانية، فتعود أحداثها إلى شهر فبراير من العام الجاري، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة للمدعو "م. م 49 عاما" بالمعاش، تهمة إحراز جوهرين مخدرين "ترامادول، ومبثامفيتامين" بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.