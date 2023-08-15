لندن: الزعيم الشيشاني رمضان قديروف يروج لجهود وحداته لصقل أوراق اعتماده كموالي لبوتين

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، أقر في منشور تم بثه على الإنترنت في العاشر من أغسطس الجاري، بجهود الكتيبة الشيشانية "فوستوك أخمات" بقطاع أورهيكيف المتنازع عليه بشدة في زابوريجيا.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن تصريحات قديروف سلطت الضوء على الدور المستمر لإحدى الوحدات الشيشانية الرئيسية في هذه المنطقة المهمة.

وتخضع كتيبة "فوستوك" رسميا لقيادة "فرقة البندقية الآلية رقم 42" بالمنطقة العسكرية الجنوبية، التي كانت نشطة حول قرية روبوتين.

وأفاد التقييم بأن القوات الشيشانية تشكل عنصرا صغيرا نسبيا ولكنه عنصر بارز ضمن القوات الروسية في أوكرانيا. ومن المرجح إلى حد كبير أن قديروف يروج بقوة للأدوار التي تقوم بها وحداته جزئيا، لصقل أوراق اعتماده كموالي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.