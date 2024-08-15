ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 632

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 632، وذلك عقب استشهاد شابين جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة فجر اليوم.

وقالت في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن الشهداء بينهم 147 طفلًا، و9 نساء، و7 مسنين.

واستشهد، فجر اليوم الخميس، شابان وأصيب 7 آخرون، بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشابين وائل بلال مشة (18 عاما)، وأحمد فراس شيخ خليل (20 عاما)، وإصابة 7 آخرين حالة أحدهم وصفت بالحرجة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تمكنت من نقل شهيد من مخيم بلاطة إلى أحد مستشفيات نابلس، منوها أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقل الشهيد.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه تمكنت من نقل إصابة برصاص الاحتلال الحي في الركبة من شارع عمان، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من التواجد في الشارع المذكور عقب نقل الإصابة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل عدد من الإصابات إلى أحد المستشفيات بمدينة نابلس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة نابلس الشرقية عند منتصف الليلة، أعاقت تحرك مركبات الإسعاف التي تنقل المصابين.