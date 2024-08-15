مستوطنون يشعلون النيران فى أراضي فلسطينية شرق طولكرم

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن مستوطنين يشعلون النيران فى أراضي بلدتي دير شرف وسهل رامين شرق طولكرم في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 632 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا و9 شهيدات من النساء و7 شهداء من المسنين، منذ السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية.

في السياق ذاته، أفادت وكالة "معا" الإخبارية باعتقال قوات الاحتلال الليلة الماضية خمسة فلسطينيين في محافظة الخليل، وزعم جنود الاحتلال مصادرة الكثير من المعدات العسكرية كانت بحوزتهم.

وبحسب مواقع إخبارية عبرية، قصفت طائرة بدون طيار مقاومين في نابلس، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم.

منذ بداية الحرب، وبحسب بيانات جيش الاحتلال، تم اعتقال أكثر من 4850 فلسطينيا في الضفة الغربية.