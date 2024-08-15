واشنطن: لا نريد وضع سقف زمني لمسار مفاوضات الدوحة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إنهم لا يريدون وضع حد زمني لمفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي تجرى في الدوحة.

وأضاف باتيل أن "ما طرحه الرئيس (الأمريكي جو) بايدن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبلته جميع الأطراف"، مؤكدا: "لا نريد وضع سقف زمني لمسار المفاوضات التي تجرى في الدوحة بشأن غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، وصف مسئول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بداية المحادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة بـ"واعدة"، قائلا: "نتوقع أن تستمر المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حتى غد".

وتابع: "الجانبان اطلعا على مقترح الاتفاق بشأن غزة وقدما تغييرات عليه وتجري مناقشة تفاصيل تنفيذه وليس إطار العمل"، مشيرا إلى أن "انخراط حماس في محادثات اليوم بالدوحة شبيه بما جرى في المحادثات السابقة".