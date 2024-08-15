رابطة الأندية تكشف السر وراء تأجيل تسيلم درع الدوري للأهلي 

أكد شريف صالح، عضو رابطة الأندية المصرية، أن نادي الأهلي سيتم تكريمه وتسليمه درع الدوري بعد نهاية الموسم، وذلك بناءً على رغبة النادي نفسه.

وقال شريف صالح قي تصريحات تلفزيونية: "بناء على رغبة الأهلي سيتم تسليم درع الدوري عقب نهاية الموسم".

ويختتم الأهلي مبارياته المحلية في الدوري الذي حسم لقبه للمرة الـ 44 بمواجهة مودرن سبورت يوم السبت المقبل.

وعن مقترح تشفير مباريات الدوري المصري، أكد أن فكرة تشفير المسابقة تحتاج إلى دراسة متأنية، حيث أنها تتضمن جوانب اقتصادية واجتماعية عديدة، وتتطلب موافقة جهات متعددة. وأشار إلى أن الرابطة ستدرس المقترح بدقة قبل اتخاذ أي قرار.

وأضاف: " ناقشنا الأمر من قبل في الرابطة، والأمر مرتبط بجوانب اجتماعية واقتصادية، وتشترك فيه العديد من الجهات وليس رابطة الأندية بمفردها، وإذا أجرينا دراسات صحيحة ربما نفكر في تطبيقه".

أما عن الموسم الجديد للدوري ،أكد إلى انه من المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل وينتهي في يونيو 2025. وكشف صالح عن وجود عدة مقترحات لتعديل شكل الدوري، منها تقسيمه إلى مجموعتين أو إقامة دور أول ودور ثاني يتم تقسيمه لمرحلتين.

وتابع: " خلال الاجتماع المقبل سنعرض على الأندية مقترحات للموسم الجديد والأندية ستختار الأفضل بالنسبة لها هناك مقترح أول لإقامة الدوري من مجموعتين ولديه سلبيات وهو ضعف المنافسة، والاقتراح الثاني هو إقامة الدوري من دور أول وتقسيم الدور الثاني لمرحلتين، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية للهبوط".