رئيس مركز مطاي في المنيا يتابع طرح مواد غذائية مدعمة بالمنافذ الثابتة والمتحركة

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة مطاي، في هذا الإطار، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور، وذلك ضمن مبادرة "خفض الأسعار"، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمدينة، والقرى بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30%، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، تحت إشراف فضل الجبالي، والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز.

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة، والقرى، حيث تابع رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائية بالقرى بالتعاون مع تموين مطاي.

وأكد رئيس المركز، المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية وتكثيف الحملات الرقابية من قبل إدارة التموين؛ للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.