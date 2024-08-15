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إزالة 388 حالة إشغال طريق بدمنهور

خميس البرعي
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 10:49 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 10:49 ص

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الخميس، حملاتها لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجا للمواطنين بعدد من مناطق وشوارع المدينة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بإزالة حالات إشغال الطريق التي تعيق الحركة المرورية.

وأسفرت الحملة والتي جاءت بإشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، عن رفع 388 حالة ‘شغال طريق، وإزالة 16 حاجز خرساني (الجيش، المستشفى، الراهبات، عبدالسلام الشاذلي، عرابي، الساعة، النافورة، الأتوبيس، الروضة، الكوبري العلوي، المقريزي) بمدينة دمنهور.

تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .


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