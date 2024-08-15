روسيا تعلن سيطرتها على قرية قريبة من محور رئيسي شرق أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الانفصالية، الواقعة على مسافة 15 كيلومترا فقط من بوكروفسك، وهو مركز لوجستي مهم في شرق أوكرانيا.

وأشارت في بيان، نقلته وكالة «سبوتنيك»، إلى «صد 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 53 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس عشر من الحرس الوطني».

ولفت البيان إلى أن «خسائر كييف بلغت ما يصل إلى 470 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية برادلي، ومركبة قتال مدرعة أمريكية الصنع من طراز (ماكس برو) ومدفعين».

وذكر أن وحدات من مجموعة القوات «الغرب» سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي، وتشيرفونايا ديبروفا، وماكيفكا، وستيلماخوفكا، في لوجانسك.

وبحسب البيان فإن «القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 470 فردًا عسكريًا، وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز (إم113) وعدد من المدافع الميدانية».