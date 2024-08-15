اللافي يؤكد دعمه الكامل لجهود البعثة الأممية لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف في ليبيا

عبر النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن ترحيبه ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الصادر اليوم الأربعاء حول التطورات الأخيرة في ليبيا.

ولفت اللافي في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة (أكس) إلى أن بيان البعثة يعكس قلقها إزاء التطورات الأخيرة وتأثيراتها السلبية على حالة الاستقرار، مشيرا إلى أنه جاء متسقا مع ما طرحه بهذا الخصوص، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي دعمه الكامل للجهود والمساعي المبذولة من البعثة لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف، مشددا على أهمية الالتزام بمسار سياسي يشمل الجميع ويؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأعرب اللافي عن تطلعه إلى استمرار هذه الجهود لضمان الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة تخدم مصلحة الشعب الليبي.

وكان اللافي قد أكد في وقت سابق " أن اتخاذ أي خطوات تخالف الاتفاق السياسي هي والعدم سواء في إشارة لقرار مجلس النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.

يشار إلى أن البعثة الأممية قالت في بيان لها في وقت سابق اليوم إنها تتابع بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها، وإن هذه الأفعال الأحادية تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين، الآن أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي.