زامبيا تطمئن مواطنيها بشأن سلامة المياه بعد حدوث تسرب من منجم نحاس

سعت حكومة زامبيا إلى الحد من مخاوف مواطنيها بشأن مستويات تلوث المياه بعدما خلصت دراسة إلى أن الضرر الذي تسببت به كارثة تسرب في منجم نحاس تملكه الصين في فبراير الماضي كان أكبر بكثير مما تم إعلانه رسميا.

وذكر وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة مايك مبوشا للصحفيين في لوساكا اليوم الجمعة أن "المياه صالحة للاستهلاك".

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إن نتائج الفحوص المعملية التي تلقتها الوزارة الأسبوع الجاري أظهرت أن قراءات درجة الحموضة جاءت ضمن المستويات الآمنة في المياه التي تم فحصها في المنطقة المحيطة بالمنجم، غير أن هناك نسب مرتفعة للمنجنيز والزنك في أربعة من بين 23 موقعا تم سحب عينات منها.

وذكرت شركة "دريزيت زامبيا" التي كلفتها شركة "سينو- ميتالز ليتش" الصينية للتعدين بإجراء مراجعة بيئية للحادث، في خطاب صدر في الثالث من يونيو إن الانهيار الجزئي لسد نفايات في المنجم بإقليم كابربيلت بشمال البلاد أطلق رواسب سامة تفوق ما تم الإبلاغ عنه سابقا بثلاثين مرة.