حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة

قال حكام مالي العسكريون يوم الخميس إنهم اعتقلوا مجموعة من الأفراد العسكريين والمدنيين، من بينهم جنرالان ماليان وعميل فرنسي مشتبه به، متهمين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

جاء الإعلان في أعقاب شائعات في الآونة الأخيرة عن اعتقال ضباط في الجيش المالي وتم الإعلان عنه من قبل وزير الأمن المالي، الجنرال داوود علي محمدين، في نشرة الأخبار المسائية بوسائل الإعلام المحلية.

يأتي هذا وسط حملة قمع مستمرة ضد المعارضة من قبل الجيش المالي بعد مسيرة مؤيدة للديمقراطية في البلاد في مايو/أيار الماضي، وهي الأولى منذ أن استولى الجنود على السلطة قبل ما يقرب من أربع سنوات.

ولم يقدم الجيش أي تفاصيل حول مؤامرة الانقلاب المزعومة أو المواطن الفرنسي المتورط فيها.

يشار إلى أن مالي حاربت، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، منذ فترة طويلة تمردا من قبل مسلحين، بمن فيهم بعض المتحالفين مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

وفي أعقاب انقلابين عسكريين، طردت المجموعة العسكرية الحاكمة القوات الفرنسية وتحولت بدلا من ذلك إلى روسيا للحصول على المساعدة الأمنية. لكن الوضع الأمني لا يزال محفوفا بالمخاطر، وتكثفت الهجمات من الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة في الأشهر الأخيرة