كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال شرقي غزة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال في محاور التوغل شرق مدينة غزة.
جاء ذلك ضمن عمليات حجارة داود التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردًا على عملية عربات جدعون.
وأظهرت المشاهد عملية قنص لجنود إسرائيليين، بجانب استهداف آليات الاحتلال في مدينة غزة.
وسبق أن أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها نفذوا «كمينا مركبا استهدف قوة إسرائيلية صباح يوم الأربعاء الماضي في منطقة أرض البرعصي»، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
وقالت إن مقاتليها استهدفوا قوة من جنود الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة TBG، وأطلقوا النار من الأسلحة الرشاشة صوب قنّاص تمركز داخل أحد المنازل، كما استهدفوا ناقلتي جند إسرائيليتين بعبوتي العمل الفدائي، تم وضعهما داخل قمرة القيادة، واستهدفوا ناقلة جند أخرى من نوع نمر بقذيفة الياسين 105.