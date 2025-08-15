كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال شرقي غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال في محاور التوغل شرق مدينة غزة.

جاء ذلك ضمن عمليات حجارة داود التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردًا على عملية عربات جدعون.

وأظهرت المشاهد عملية قنص لجنود إسرائيليين، بجانب استهداف آليات الاحتلال في مدينة غزة.

🚨🚨 عــــاجــــل.. كتائب القسام: مشاهد من استهداف جنود وآليات العدو في محاور التوغل شرق مدينة غزة.



لا نستطيع عرضها هنا بسبب تقييد "واتساب".. يمكنكم متابعتها عبر قناتنا بتيليغرام 👇👇https://t.co/24d5LkcHs6#طوفان_الأقصى #قطاع_غزة #الضفة_الغربية pic.twitter.com/B3mf3SKM0g — وكالة قدس برس (@qudspressagency) August 15, 2025

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها نفذوا «كمينا مركبا استهدف قوة إسرائيلية صباح يوم الأربعاء الماضي في منطقة أرض البرعصي»، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت إن مقاتليها استهدفوا قوة من جنود الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة TBG، وأطلقوا النار من الأسلحة الرشاشة صوب قنّاص تمركز داخل أحد المنازل، كما استهدفوا ناقلتي جند إسرائيليتين بعبوتي العمل الفدائي، تم وضعهما داخل قمرة القيادة، واستهدفوا ناقلة جند أخرى من نوع نمر بقذيفة الياسين 105.