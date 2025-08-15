 كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال شرقي غزة - بوابة الشروق
الجمعة 15 أغسطس 2025 11:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال شرقي غزة


نشر في: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 11:07 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 11:07 م

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال في محاور التوغل شرق مدينة غزة.

جاء ذلك ضمن عمليات حجارة داود التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردًا على عملية عربات جدعون.

وأظهرت المشاهد عملية قنص لجنود إسرائيليين، بجانب استهداف آليات الاحتلال في مدينة غزة.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها نفذوا «كمينا مركبا استهدف قوة إسرائيلية صباح يوم الأربعاء الماضي في منطقة أرض البرعصي»، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت إن مقاتليها استهدفوا قوة من جنود الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة TBG، وأطلقوا النار من الأسلحة الرشاشة صوب قنّاص تمركز داخل أحد المنازل، كما استهدفوا ناقلتي جند إسرائيليتين بعبوتي العمل الفدائي، تم وضعهما داخل قمرة القيادة، واستهدفوا ناقلة جند أخرى من نوع نمر بقذيفة الياسين 105.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك