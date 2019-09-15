﻿حملة نبيل القروي: مرشحنا يخوض جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية

قال المتحدث باسم المرشح الرئاسي التونسي المحتجز نبيل القروي، إن القروي وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف حاتم مليكي، المتحدث باسم القروي، في تصريح للصحفيين، إن التونسيين قد قالوا كلمتهم ويرغبون في التغيير مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب، بحسب وكالة "رويترز".

واعلنت حملة القروي، في بيان أن "الحملة الانتخابية تتقدم بالشكر، للشعب التونسي، على تصديه للظلم ووقوفه إلى جانب نبيل القروي في سجنه"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان: "نشكر الشعب التونسي على انتصاره لصناديق الاقتراع خيارا للتغيير والديمقراطية".

وتابع: "نشكر كل من شارك في هذه المحطة الانتخابية ومنحنا صوته".