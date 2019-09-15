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الانتخابات التونسية: 27.8% نسبة المشاركة في التصويت حتى الثالثة مساء

دينا النجار
نشر فى : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 6:54 م | آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 6:54 م

ذكرت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الساعة الثالثة مساءً بلغت 27.8 %، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين صباح اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة.

ويتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسى إلى مراكز الاقتراع، لانتخاب سادس رئيس فى تاريخ البلاد خلفا للرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، وذلك من بين 24 مرشحا، عقب إعلان المرشحين الرئاسيين، محسن مرزوق وسليم الرياحى الانسحاب من السباق نحو قصر قرطاج، ودعوة أنصارهما إلى التصويت لصالح المرشح المستقل وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدى.


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