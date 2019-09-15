 وزيرة الخارجية السودانية تشيد بدور وكالات وبرامج الأمم المتحدة - بوابة الشروق
الأحد 15 سبتمبر 2019 9:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

وزيرة الخارجية السودانية تشيد بدور وكالات وبرامج الأمم المتحدة

وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله
وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله
أ ش أ
نشر فى : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 9:18 م | آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 9:18 م

أشادت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، بالدور الذي تقوم به وكالات وبرامج الأمم المتحدة في السودان، في دعم وتعزيز الاستقرار، خاصة في مناطق النزاعات، وذلك لدى لقائها اليوم الأحد رئيسة الفريق القطري للأمم المتحدة، منسقة المساعدات الإنسانية، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قوي سون.

وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - إن اللقاء ناقش الترتيبات الجارية لمشاركة السودان في اجتماعات الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري.

من جانبها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الالتزام بتقديم العون للسودان، ودعمه للتحول من مرحلة توفير المساعدات الإنسانية، الى إعادة الإعمار والتنمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك