الرئيس التونسي المؤقت: إقبال التونسيين على مراكز الاقتراع تجسيد لمبدأ سيادة الشعب

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قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر -اليوم الأحد- إن إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع يجسد المواطنة والمساواة بينهم وسيادة الشعب.

وأوضح الناصر -في تصريح للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في مكتب اقتراع بضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة- أن "الشعب هو من سيختار من سيرأسه ومن سيقوم بتسيير البلاد ويحسن الوضع في تونس ويحقق الازدهار للتونسيين".

وحث الناصر، الناخبين التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع اليوم وأداء واجبهم، مضيفا: "هذا سيعزز وحدة الوطن والثقة في المستقبل، الرأي العام الدولي منصب على تونس والانتخابات يجب أن تبرز صورة البلاد حتى تبقى موضع احترام".

وشغل الناصر الرئيس السابق للبرلمان منصب الرئاسة إثر الشغور النهائي في منصب الرئاسة عقب وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، والمنتخب عام 2014.

وبلغ عدد المسجلين لانتخابات 2019 أكثر من سبعة ملايين ناخب مقارنة بنحو 5.3 مليون ناخب في انتخابات 2014.

وهذه ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ تونس، وهي الانتخابات الرابعة بشكل عام التي تنظمها تونس خلال فترة الانتقال السياسي بما في ذلك التشريعية والبلدية وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أعقاب الثورة.

وتشهد انتخابات الرئاسة هذا العام منافسة محتدمة يصعب التكن بنتيجتها مسبقا في ظل تواجد 26 مرشحا في الدور الأول.

ويشارك في السباق الرئاسي 26 مرشحا من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو والرئيس السابق المنصف المرزوقي.

كما يشهد السباق مشاركة رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي الموقوف في السجن لتهم ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال، وتصدر القروي لأشهر طويلة استطلاعات الرأي لنوايا التصويت.

ويحتاج الفائز في الدور الأول لتحصيل الأغلبية المطلقة (50% + 1) أو المرور إلى الدور الثاني الذي سيجمع الأول والثاني في الترتيب.