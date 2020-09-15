مرتضى منصور: ما فعله كارتيرون مهزلة غير مسبوقة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن ما فعله باتريس كارتيرون مهزلة غير مسبوقة، مضيفا أنه لديه عرض من أحد الفرق.

ورحل كارتيرون عن الزمالك بعدما طلب فسخ تعاقده عن الأبيض اليوم الثلاثاء، ودفع قيمة الشرط الجزائي وانتهت علاقته بالأبيض.

وقال مرتضى عبر مقطع فيديو تم عرضه عبر قناة الزمالك:«كارتيرون طلب من أمير الرحيل في الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، وقال أريد الرحيل، أنا (تعبان من ضعط المباريات)، وأريد دفع الشرط الجزائي كي أغادر».

وأضاف:«وكيله قال له (أنت بتهزر)، صمم على دفع الشرط الجزائي، وجهنا له سؤالا.. هل لديك عرض رد وقال لا، وليس لها أي مبرر، القصة (مش مظبوطة)».

وأكمل:«هذه مهزلة غير مسبوقة، نحن لدينا مباراة يوم الجمعة المقبلة، ولدينا مباراتين في غاية الأهمية في دوري الأبطال».