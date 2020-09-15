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ترامب: سنبرم اتفاقا مع إيران إذا ربحت في الانتخابات

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 7:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 - 7:06 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران ستلجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال وقت قصير، لافتًا إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني؛ بسبب العجز في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف ترامب، خلال تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، أن «الولايات المتحدة تريد عقد صفقة مع إيران وإيران تريد عقد صفقة مع الولايات المتحدة»، مشيرًا إلى أن منافسه بالانتخابات الرئاسية، جو بايدن، لن يفعل ذلك.

وأكد أنه سيبرم اتفاقًا مع إيران إذا ربح بالانتخابات الرئاسية، مضيفًا: «سنرى ما سيحدث معها، وإيران تعيش في منطقة أبسط».

وترعى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

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