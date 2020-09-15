وزير النقل ينفي شائعة بيع مرفق مترو الأنفاق

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن لدى مصر شركة وحيدة تعمل في مجال إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن تلك الشركة أصبحت لا تستطيع تشغيل وإدارة خطوط أكثر.

وقال «الوزير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين: احنا لما بنجيب شركة متخصصة أجنبية لإدارة وتشغيل المترو.. الشركة دي مابتشتريش المترو ولا تتملكه زي الشائعات ما بتقول كل يوم»، متابعًا: «لا بيعنا المترو ولا نقدر نفرط فيه».

وأوضح أن مصر وقعت عقد إدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق للخط الثالث مع شركة فرنسية، لافتًا إلى أن هذا العقد يتضمن ضمان إرجاع المترو كما كان جديدًا بعد انتهاء فترة حق الامتياز.

وأشار إلى أن مصر ستدفع للشركة الفرنسية تكلفة الخامات وقطع الغيارات، و8% من مصاريف التشغيل، مضيفًا أن الشركة الفرنسية ستكون مسؤولة عن تكلفة الإدارة والتشغيل والمرتبات والكهرباء، فضلًا عن دفع غرامة للحكومة المصرية حال حدوث عطل، إضافة إلى تحمل إصلاح قطار المترو أو النفق حال وقوع حادثة.

وأكد أن مميزات العقد الموقع مع الشركة الفرنسية، أفضل بكثير من العقد المتعاقدة به نفس الشركة مع المترو في المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وأشار إلى أن الحكومة هي التي تحدد سعر التذكرة، معقبًا: «ولن نترك شركة تتحكم في حق التذكرة، عشان لو سيبناها هيبقى الضعف».

وتابع: «بنستهدف إننا نجيب مصاريف تشغيل المترو»، لافتًا إلى أن الشركة الفرنسية التي ستدير الخط الثالث ستؤدي عملها في مصر بـ90% من عمالة مصرية.

وأكد «الوزير» أن وزارة النقل تدعم في كثير من مشروعاتها القطاع الخاص، مناشدًا المستمرين ممن يرغبون في المشاركة بمشاريع الوزارة بالإقبال.

وعلى صعيد آخر، لفت وزير النقل إلى تدشين مشروع القطار السريع، معقبًا: «حاجة هتعادل الطيارة في سرعته ونظافته وإمكانياته».

كان رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والي، وقع مع رئيس مجلس ادارة شركة RATP DEV الفرنسية، لورانس باتل، عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية – عدلي منصور).

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن قرار إسناد أعمال التشغيل والصيانة لشركة RATP DEV الفرنسية لمدة 15 عاما مقابل 1.138 مليار يورو، جاء للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التي تقوم حالياً بتشغيل كلاً من الخط الأول والثاني والمراحل (الأولى والثانية والرابعة من الخط الثالث).