نائب وزير الصحة الإيراني يحذر من تزايد إصابات فيروس كورونا

حذر نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالبلاد، مكرراً الدعوة للالتزام التام بالإجراءات الوقائية، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال: «كلما تراجع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، أخذ انتشار المرض يتزايد»، لافتًا إلى تزايد ملحوظ في الحالات التي تتطلب الاستشفاء في محافظة طهران.

وأشار إلى أن العدد تضاعف بطهران ووصل إلى نحو 1800 حالة باليوم الواحد، محذرًا من أن محافظات أخرى تواجه سيناريوهات مماثلة.

وتعد الجمهورية الإسلامية أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة «كوفيد-19»، حيث سجلت أولى حالات الوفيات الناجمة عنها في فبراير الماضي.