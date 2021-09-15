تستكمل اليوم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بثمان مواجهات قوية، بعدما كانت الانطلاقة أمس الثلاثاء بلقاءات شرسة كان أبرزها فوز بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثة نظيفة، وهزيمة مانشستر يونايتد أمام يونج بويز السويسري بهدفين لهدف.

ويلتقي اليوم، بشكتاش التركي مع بوروسيا دورتموند الألماني في السابعة إلا الربع، وهو نفس موعد مباراة شيريف تيراسبول المولدوفي أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، بينما يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فريق لايبزيج الألماني في التاسعة مساءً على ملعب الاتحاد، ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا في التوقيت ذاته على كلوب بروج البلجيكي، بينما يستضيف أتلتيكو مدريد فريق بورتو البرتغالي في التاسعة مساءً، ويحل أياكس أمستردام ضيفًا على سبورتنج لشبونة في التوقيت ذاته.

من جهته يستهل سان جيرمان مشواره في البطولة بمواجهة كلوب بروج في بلجيكا ضمن منافسات المجموعة الأولى، وذلك بعد انضمام ميسي وسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجيورجينيو فينالدوم إلى سان جيرمان الذي يتطلع إلى التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

أما مانشستر سيتي، وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي، فيستهل مشواره بلقاء لايبزج الألماني لحساب المجموعة ذاتها.

وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي :"الأسابيع الثلاثة الماضية كانت جيدة.. الطريقة التي سارت بها تدريباتنا كانت مفاجئة شيئا ما بعد ما حققناه في الموسم الماضي."

وفي باقي مباريات اليوم يلتقي بوروسيا دورتموند مع مستضيفه بشكتاش التركي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي تشهد أيضًا مباراة أياكس أمستردام الهولندي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.