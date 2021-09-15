الرئيس الصيني يزور إقليما يحظى بمكانة خاصة لدى الحزب الشيوعي الحاكم

يزور الرئيس الصيني شي جين بينج إقليما يحظى بمكانة خاصة لدى الحزب الشيوعي الحاكم لأسباب تاريخية، في خطوة تشير إلى جهود لحشد الدعم السياسي قبل أن يسعى لتمديد فترة رئاسته.

وذكرت وكالة أنباء الذين الجديدة (شينخوا) في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن شي زار موقع يانجياجو الثوري في إطار جولة في إقليم شنشي هذا الأسبوع. وكان الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج قد عقد اجتماعا في المنطقة في عام 1947 ناقش خلاله حالة الحزب، والذي حضره والد شي.

كما زار شي مقاطعة سويده، حيث كان والداه قد تقابلا أثناء العمل في الحزب عندما كان يخوض الحرب الأهلية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير شينخوا أن شي "أجرى بحثا ميدانيا حول الجهود المحلية في دفع تقاليد الحزب المجيدة وأسلوب العمل الجيد إلى الأمام".

ومن المتوقع أن يمنح الحزب الحاكم في الصين شي /68 عاما/ ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات خلال مؤتمره الذي يعقد مرتين كل عقد من الزمن والمقرر العام المقبل.