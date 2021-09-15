الجيش الأمريكي: أمر عسكري خاص بشأن لقاح فيروس كورونا

أعلن الجيش الأمريكي، أمس، إن أفراد الجيش الذين يرفضون التطعيم بلقاح فيروس كورونا ربما يتم وقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة – حسب موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وبعد اعتماد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لقاح "فايزر/بيونتيك"، أغسطس الماضي، أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتطعيم جميع أفراد الجيش.

وقال الجيش إنه بدأ تنفيذ هذا الأمر في نهاية شهر أغسطس الماضي، وإنه يمكن لأفراد الجيش طلب الإعفاء من اللقاح بناء على دواع طبية أو دينية أو إدارية مشروعة.

وذكر في بيان أن القادة والضباط وضباط الصف الذين يرفضون التطعيم ولم يتقدموا بطلب لإعفائهم سيواجهون الوقف عن العمل والتسريح إذا رفضوا الالتزام بالأمر.

وحتى الأسبوع الماضي قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن عدد المصابين بـ"كوفيد -19" بين أفرادها بلغ أكثر من 353 ألفا وعدد المتوفين 450.