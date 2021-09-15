تأهل محمد الشوربجي وطارق مؤمن ونور الشربيني إلى الدور نصف النهائي من بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2021، والتي تقام خلال الفترة الحالية وحتى 17 سبتمبر الجاري في منطقة الأهرامات.

وأقيمت مساء الثلاثاء منافسات اليوم الأول من الدور ربع النهائي للبطولة والذي شهد منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين المصريين، حيث تأهل كل من محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا وطارق مؤمن، المصنف الرابع عالميًا إلى نصف النهائي ضمن منافسات الرجال، كما تأهلت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا للدور ذاته في منافسات السيدات.

وتأهل طارق مؤمن لنصف النهائي بعد الفوز على مواطنه زاهد سالم، المصنف رقم 15 على العالم بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: «2-11، 5-11، 4-11و12-10».

فيما فاز محمد الشوربجي على الماليزي إيان يو نج، المصنف رقم 18 عالميًا، بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: «8-11، 7-11، 2-11».

كما تأهلت نور الشربيني بعد الفوز على مواطنتها فريدة محمد، المصنفة رقم 34 عالميا، بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: «4-11، 4-11و2-11».

في سياق متصل ودعت روان العربي، المصنفة العاشرة عالميا، البطولة بعد الخسارة أمام الفرنسية كاميل سيرم، المصنفة الرابعة عالميا، بثلاثة أشواط دون رد في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: «2-11، 3-11، 10-12».