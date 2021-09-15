ألمانيا: معدل الإصابة بكورونا يتراجع مجددا وتسجيل 12455حالة جديدة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 12455 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 13565 إصابة.

وسجل المعهد 83 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 35 وفاة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وتراجع معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء مجددا، حيث سجل اليوم 9ر77 إصابة نزولا من 1ر81 إصابة أمس الثلاثاء. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 تموز/يوليو الماضي عند 9ر4 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و101 ألف و931 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 كانون ثان/يناير عام 2020.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 92 ألفا و769 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و852 ألفا و900 شخص.