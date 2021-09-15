يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة الجمعة المقبل من برنامجه "واحد من الناس" نجم الكوميديا الكويتي داوود حسين، والذي يفتح عقله وقلبه لجمهور البرنامج، ويروي عن ذكرياته في الفن، وحياته الشخصية.

وفي حلقة فنية خاصة من البرنامج، تذاع في العاشرة مساء الجمعة على قناة الحياة، يحكي داوود حسين عن أسباب زيارتة لمصر والحلم الفني الذي ينتظره، ويكشف عن أصعب المشاهد التي عاشها بعد رحيل والده، وبداية مسيرته الفنية وأهم المحطات الفنية في حياته، ويتحدث عن النجم والكوميديان محمد هنيدي، وذكرياته عن فيلم "عندليب الدقي"، وكواليس خاصة مع هنيدي تذاع لأول مرة.

ويتطرق الحديث عن حكايته مع برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وأقرب الفنانيين إلى قلبه، وسر حبه لللغة الهندية، والعديد من الأسرار والكواليس الخاصة الأخرى.